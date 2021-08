Kummaline vaktsineerimisotsus jätab tuhanded Eesti reisijad hätta

Eesti on valinud vaktsineerimisstrateegia, et kui keegi on Covid-19 läbi põdenud, ei nõua riik kahe vaktsiinisüsti tegemist – inimene saabki ainult ühe süsti ja teist mitte. Seda nimetatakse „üks ühest“ lähenemiseks. Saad vastava sertifikaadi ja märke vaktsiinipassi. Meditsiiniliselt tõenäoliselt täiesti mõistlik ja aktsepteeritav. Niimoodi ei käitu ainult Eesti, teoorias peaks sama süsteem kehtima kogu Euroopa Liidus.

Haiguse läbipõdemine ja üks süst võrdub täieliku vaktsiinikuuriga ning peaks olema täiesti võrdne kahe vaktsiinisüstiga. Samad hüved, soodustused ja piirangutest vabastused. Ka reisimisel ei tohiks probleeme esineda.

Päriselu on aga teistsugune. Kokkulepe ei paista kehtivat ja tuhanded Eesti reisihuvilised on juba kas sattunud hätta või peavad ise leidma mingeid kiireid hädalahendusi.