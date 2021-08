Kui tarvis laiskust õigustada, kougitakse lagedale Andrus Kivirähki legendaarne essee molutamise tähtsusest. Inimene ei olevat masin ega töö jänes, nagu Müürilehes ilmunud kultustekst algab. Mõelda, lugupeetud inimene ülistab laisklemist! Ju see siis üks väärt tegevus on. Kirjanikku, kes lakkamatult toimetab ja avaldab, ei olevat võimalik tõsiselt võtta. Saan viimaks rahvakirjanikuga nõustuda, kuna kulka andis mulle veidi raha, et saaksin viimaks kah molutama hakata.