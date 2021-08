Argine poeesia kinolinal

Kinos Artis linastuvat ja ainult neljast filmist koosnevat ülevaatekava Kiarostami loomingust võib pidada isegi häbiväärselt väikeseks, arvestades ta filmograafia mitmekesisust ja väärtust. Artises jõuab vaataja ette neli filmi tema hilisemast loomeperioodist: „Läbi oliivipuude“ (1994), „Kirsi maitse“ (1997), „Päris koopia“ (2010) ja „Just nagu armunud“ (2012). Kaks uuemat filmi on siinjuures rahvusvahelised koostööd, kaks varasemat tehtud veel Iraanis, aga kõik need filmid on rahvusvahelise tunnustuse pälvinud.