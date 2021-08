Uus võimumäng USAst maha jäävas Afganistanis: Talibanile on kätt andmas hiinlased

mitmed suured riigid, USA globaalsed või regionaalsed konkurendid, kes kõik see aeg kirusid „Lääne ristisõdijate” kohalolu Afganistanis, on nüüd hakanud kahetsema USA ja tema liitlaste lahkumist. Kahetsus väljendub nendingutes, et ootamatult lahkuvad Ameerika sõdurid jätavad endast maha kaose. Kõlab justkui halvasti varjatud ärritusega küsimus, et kes siis nüüd peab kogu selle ­s...ta seal kokku rookima. Selge – Afganistani naabrid. Samuti arusaadav, et mõned neist tahaks Ühendriikide kohalolu kuidagi pikendada.

Lääne relvajõudude lahkumine Afganistanist ning Talibani paratamatu võit tekitavad küsimuse riigi edasisest asendist rahvusvahelises kontekstis. Paistab nii, et konteksti määrab edaspidi Hiina Rahva­vabariik.