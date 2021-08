Lapse surmanud garaažiukse protsess jõudis lõpule. Ema: „Et poeg saaks vastuse, kes vastutab ta venna surma eest“

Üle viie aasta on möödunud päevast, mil Tallinnas hukkus rikkis garaažiukse all nelja-aastane poiss. Selle nädala algul kinnitas tema ema enda riietele poja tehtud prossi. Ta pidi minema lapse surma arutava kohtuprotsessi viimasele istungile.

Prossi pani tähele hukkunud poisi vanem vend, kes emalt selle kandmise kohta selgitust küsis.

„Ma ütlesin, et vahel tundub, nagu nad seal kohtusaalis ei saa aru, et me oleme seal selle pärast, et su vend suri,“ rääkis ema Harju maakohtus. „Minu jaoks on hästi oluline, et see poeg, kes elab, saaks vastuse – kes vastutab tema venna surma eest.“

Ema avaldas oma lühikeses sõnavõtus kurbust, et Eestis valitseb garaažiuste ohutuse suhtes ükskõiksus. Korteriühistud kui uste omanikud ei vastuta millegi eest.

Potentsiaalseid ohtlikke uksi ehk naise sõnul kontrolli alt väljas „mõrvariistu“ jagub Eestis tuhandetesse majadesse. Tema töökoha parkimismajas juhtus samasugune õnnetus, kus sai viga ainult auto. „Minu ja mu endise abikaasa soov on, et seda ei juhtuks enam üheski teises peres.“