ARVUSTUS: Hans H. Luik kirjutab maailma rikkaimast inimesest Jeff Bezosest äsja ilmunud raamatust

Jeff Bezos (57), kelle vara väärtus on 200 miljardit dollarit, alustas raamatumüügiga internetis. Tal on ka endal üks raamat, mida ta isiklikult töötajatele soovitas ja Amazonis ettepoole sättis, et inimesed seda loeksid. Pealkirjaks „Gift of Fear“ (võiks tõlkida kui „hirmu tundmise anne“). See räägib inimesele looduselt kaasa antud võimest enda ümber ohte ära tunda.

Seda instinkti peavad inimesed usaldama, see on meie sees elanud miljon aastat. Kusagil luurab alati saatan, kellelgi on halvad kavatsused, ja – eriti Ameerikas – see keegi on võtnud sihikule just kellegi, kes on tuntud ja töökas, kellegi, kes on jõudnud tippu. Ka Jeff Bezost tabas eraelus saatanlik reetmine. Sellest aga allpool.