Ühendriikide väikelinnas ei tohi sel sajandil sündinud noored mitte kunagi enam suitsetada

USA idaranniku ühe olulisema keskuse Bostoni eeslinnas Brookline’is elab veider grupp noori inimesi – umbes tuhatkond elanikku, kes praegu tohib sigarette osta ja neid suitsetada, jääb peagi sellest õigusest igaveseks ilma. Brookline on esimene linn USAs, mis keelab suitsetamise täielikult.

Brookline on olnud pikalt USAs tubakapiirangute eestvedaja. Nüüd astub ta olulise sammu tubakaturu kaotamise suunas.

On neid, kes tapnuks tubakaturu päevapealt ja kõige täiega, kuid kompromissina võetakse suitsetamise õigus üksnes tänastelt noortelt.

Brookline´is usutakse, et see on ainus viis, kuidas üliohtlik sõltuvus maamunalt pühkida. Sama arvavad ka paljud rahvusvahelised organisatsioonid.

Skeptikute sõnul ei kannata selline mõttekäik aga kriitikat – kui keelamine pole toiminud ülejäänud uimastite puhul, siis miks peaks minema seekord teisiti?