Koroonasahinad. Kassid kannavad koroonat enam kui koerad

Teadlastest abielupaar USA Minnesota ülikoolis uuris, kas ja kui paljud kodukassid ja -koerad on koroonaga nakatunud. Nad kasutasid ära loomakliinikus võetud vereproove ja otsisid neist SARS2 antikehi. Selgus, et 8 protsendil kassidel ja 1 protsendil koertel olid tõesti inimeste koroonaviiruse vastased antikehad olemas. Teadlased oletasid, et kassid võivad olla koertest enam haiguse levikualas, sest magavad sageli peremehe voodis, ka padjal. Enamasti möödub kaslastel Covid kergelt, kuid on ka üksikuid surmajuhtumeid. Pole teada, kas nakatunud loomad võivad ka viirust edasi kanda. Teadlased ütlevad, et nemad kasse musitama ei kiirustaks.