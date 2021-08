Presidendikandidaat Soomere kapis olevate luukerede kontroll: Lapsed mitme naisega? Pool miljonit isiklikul arvel? Koolikius usu pärast?

Okeanoloogi ja matemaatiku Tarmo Soomere (64) teada­anne märtsi keskel, et ta on valmis Eesti presidendiks hakka­ma, sattus halvale ajale: samal näda­lal teatas Eesti Ekspress, et mere­teadlane Tarmo Kõuts töötas Hiina sõjaväeluure kasuks.

Soomere, kes on kunagi Kõutsiga koostööd teinud, pidi see­tõttu presidenditeemade asemel hoopiski „spioonteadlase“ juhtumit kommenteerima. Soomere mainis muu hulgas, et ta pole Kõutsiga rohkem kui kümme aastat kokku puutunud. Samas on Soomerel ja Kõutsil osalus siiani tegutsevas osaühingus Mere­uurimise Arenduskeskus.