Eesti Energia ehitab tuttuue elektrijaama maa alla

Ida-Virumaal asuvas Estonia kaevanduses on põlevkivi kaevandatud pea viiskümmend aastat. Kuigi pindalalt Tallinna linnaga võrreldavas kaevanduses on aktiivset põlevkivivaru umbes 100 miljonit tonni, on lademe kõrval vanemad osad, kus kaevandustegevust enam ei toimu. Sinna ongi kavas uus elektrisalvesti-pumpla ehitada. Sealjuures kasutatakse pumpla rajamiseks põlevkivi kaevandamisel tekkinud aher­ainet, seega on Estonia kaevandus ringmajandusprojekt – ära kasutatakse kõik, mis kaevandamisel tekib.

Pumphüdroelektrijaama tööpõhimõte on lihtne: üks veereservuaar asub maa all, teine maa peal. Neid ühendavad veetorud, mille sees on turbiinid.