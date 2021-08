ÕNNE VALEM | Ilma säilenõtkuseta enam tänapäeva maailmas hakkama ei saa. Aga mida see tähendab?

Mul oli pühapäevaks palju toredaid plaane – alates kodukohvikute päeval naabrite aedades maiustamisest, lõpetades... noh, nimekiri oli pikk. Üks purunenud boiler aga rikkus kogu päeva. Nii et põhjust äpardunud päeva – aga miks ka mitte äpardunud elu – üle kurtmiseks jätkunuks kauemaks. Aga ei! Mina olen ju säilenõtke inimene!

Ilma säilenõtkuseta ei saa tänapäeva tormlevas maailmas kuidagi hakkama. Kõik psühholoogid soovitavad sul säilenõtkust treenida, see toob parema vaimse tervise ja sedakaudu on ka keha tervem! Seda on koguni nimetatud meie ajastu kõige olulisemaks pädevuseks.

Mida aga selle sõnamoodustisega mõeldakse?