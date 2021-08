Mõeldes Jaan Kaplinski (1941–2021) pääle

On sõnad, mis jäävad meid saatma kogu elu. Mind jahmatas, kui Jaan Kaplinski sõber, preester Vello Salo oma elu lõpukuudel ühel päeval mõtliku veendumusega ütles: „Asjadest astuvad välja kujud ja värvid...” Mõtlesin, et ohhoo, milline psühhedeelne elamus vanal preestril. Mõni hetk hiljem sain muidugi pildi kokku: isa Vello selgitas väga asjalikult, et on Jaan Kaplinski „Tolmust ja värvidest” kellelegi välja laenanud, et seda luuletust oleks nüüd väga vaja, et see kogumik aitaks tal elada.