Rain Lõhmus: võib-olla olen nõudlik, aga näen, et Eestis müüakse poodides ilget kräppi

Wise läks hiljuti Londonis börsile ja Eesti sai oma esimesed kaks dollarimiljardäri. Oled kade ka?

Ausalt öeldes ei ole. Pankur on selles mõttes hea olla, et saame ainult rõõmu tunda, kui teistel hästi läheb, sest mingi tükike tuleb meile ka tagasi. Minu ametikoha tõttu oleks kadeduse tundmine isegi kuidagi enesetapjalik instinkt. Mul on siiralt hea meel ja pigem muretsen selle üle, et keegi kõvasti pange ei paneks. Mida suuremal hulgal inimestel hästi läheb, seda parem. Kuhu see nende raha lõpuks jõuab – eks ikka kuidagi pankadesse tagasi. Paljud ei adu täna, kuidas uus Eesti meid mõjutab.

Mida silmas pead?

Natuke aega tagasi oli üks naljakas hetk, kus ühel ja samal päeval teatas LHV, et kaasame natuke kapitali, Tallink teatas, et kaasavad kapitali ja Bolt mainis, et nad muuseas juba kaasasid 600 miljonit.

Kui mõelda, kuidas aasta tagasi valitsus vaagis, kes on kõlbulik toetuste saamiseks ja kes mitte, ning missuguseid solvanguid poliitikud Bolti kohta loopisid, siis on selgelt näha, kui lühinägelikud valitsuse liikmed olid.