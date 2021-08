Risto Kalmre: parimad „tervisehäkid“ on tasuta ning eksisteerinud terve igaviku

Olen tohutult põnevil psühhedeelikumide ning teadvusuuringute taas­ärkamise üle. Kuidas need molekulid aitavad mõista ning mõtestada aju, mõistust ja meelt, sõltuvusi, inimeseks olemise kogemust ning maailma meie ümber. Meeldib neelata teadmisi ja sisu mõttehiiglastelt, nagu Alexander Shulgin, Stanislav Grof, Dennis McKenna, Robin Carhart-Harris, Nicolas Langlitz, Paul Stamets jpt. Rõõm on näha, et üks 20. sajandi suuremaid idiootsusi, vigu ja valesid (peale planeedi pekkikeeramise – aga eks need ole omavahel seotud) „War on Drugs“ hakkab lõpuks tasapisi lõppema ja neist olulistest asjadest rääkimine pole enam stigmatiseeritud.