Kui vaadata reageeringuid eelmisel nädalal avaldatud ÜRO kliimaraportile, tundub, et midagi kohutavat on juhtunud. Katastroof, mis nõuab kogu ühiskonnaelu ümberkorraldamist (väidab Guardian). Miljardid inimesed on kohe hädaohus (ütleb ÜRO peasekretär), vaat et surevad homme maha.

Need pole pelgalt kunstilised liialdused, vaid otsesed valed.

Miljardid elud ei ole ohus. Katastroofi ei tule. Ees ootavad muutused on peenhäälestamine, mitte kogu ühiskonnaelu ümberkorraldamine.