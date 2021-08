„Suitsiidisalk: uus missioon“ - võrdlemisi õnnestunud koomiksifilm

Halleluuja, järgmine koomiksifilm on sündinud! Tänaseks on selgeks saanud nii nende hea meelelahutuspotentsiaal kui ka sisulagi, millest kõrgemale on neil võrdlemisi keeruline küündida, sest žanripiirid ja kassaeduprognoosid jäävad jalgu. Miks me sellest siis jälle räägime? Sest koomiksifilmidel on tänapäeva meelelahutusmaastikul oma selge ja domineeriv koht ning neid tuleb võtta sellena, mis nad on. Ja tunnistada ka seda, mida nad ei ole.

Uus „Suitsiidisalk“ on õnneks rohkem nagu „Galaktika valvurid“ ja vähem nagu DC senised katsetused seda seltskonda ekraanile tuua eelmises samanimelises käkerdises viis aastat tagasi ning seejärel Harley Quinni spin-off’is „Röövlinnud“.