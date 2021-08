Vähipatsient esitas haiglale hiiglasliku kahjunõude, sest teda raviti liiga palju

„Keeruline lugu. Varem või hiljem pidi see teema meediasse jõudma.“ Nii ütleb Eesti tunnustatud meestearst, kuid ta ei pea silmas ühtegi konkreetset haigusjuhtumit, vaid räägib üldiselt.

Viimased kümme aastat on uroloogid üle maailma vaielnud, millised ravivõtted on eesnäärmevähi korral kõige õigemad. Kas lõigata või hoida haige aktiivse jälgimise all? Paljud uroloogid on veendunud, et teinekord võib mees elada eesnäärmevähiga kvaliteetsemat elu kui pärast vähioperatsiooni. Lõikus võib tähendada „poolikuks meheks“ jäämist – mähkmeid, stoomikotti (väljaheitekott) kõhul ja erektsioonihäireid, teinekord elu lõpuni.

73aastane Mati seda ei teadnud. Jätame nii patsiendi kui ka teda ravinud arstide nimed ütlemata, sest vaidlus pole lahendust saanud. Mati ja tema lähedased on veendunud, et nende isa on näide üleravimisest.

„See, mis juhtus minu isaga, ei tohi juhtuda teistega,“ sõnab Mati tütar Meeri. Pahaloomuline eesnäärmevähk on Eesti meeste kõige sagedasem kasvaja. Mehi, keda teema puudutab, on palju.