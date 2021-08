Näitleja Helena Pruuli: „Asjadest võiks rääkida mulli ajamata”

Üheksakümnendatel käisid Helena vanemate Tiit ja Maris Pruuli köögis kõiksugu poliitikud vaidlemas, kuidas Eesti riiki üles ehitada. 2000ndate alguses laulis ta end kuulsaks bändis IceCream. Ükskord pandi ajalehes tema sünnipäevaõnnitluse juurde ametiks laulja, mida ta enda sõnul kindlasti ei ole. Ta on näitleja.

Nüüd 30-aastasena on Helena kahe lapse ema ja tuntud näitleja.

Mida vabadus sinu jaoks tähendab?

See on üks nendest ilusatest ja vähestest asjadest, mis annab alles siis märku, kui seda ei ole.

Mis su elus tekitab vabaduse tunnet?

Reisimine. Võib-olla mõnikord isegi kõhklen. See on väljaminek või suur ettevõtmine, et ehk peaks kodus toimetama selle asemel, aga see on alati selline vabadus, mis täidab.

Mõni ostab näiteks kalli auto.

Materiaalsest ma ei oska lugu pidada... Muidugi tean, et 1990ndate alguses oli raske aeg, jagasime ühte banaani pere vahel väikesteks viilukesteks.