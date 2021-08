Mida vabadus sinu jaoks tähendab?

See, et riik topib oma nina sinu asjadesse nii vähe kui võimalik ja nii palju, kui tõesti vaja. Põhiõigused ja vabadused peavad olema tagatud, kuid pole riigi asi hakata kanaema mängima ja tulla ütlema, et ma näiteks ei tohi siin praegu Tõmmu Hiidu juua.

Millistest vabadustest sa puudust tunned? Et kanepit ei saa poest osta?

Hollandis saan vabalt. Ja olen ka kunagi tutvunud nende võimalustega. Aga Eestis ei oleks see vabadus, mida ühiskond vajab.

Nii ei saa, et igaüks muudkui tahab asju ja kõike lubatakse. Miks ei võiks siis minna juba Prismasse ja täiesti legaalselt osta kokaiini? Täiesti looduslik taim.