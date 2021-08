USUTLUS | Koduõppe entusiast: „Kõige enam kannatab koolis andekas laps. Õpetajal läheb palju aega, et luua klassis distsipliini"

Mis tavakoolis nii valesti on, et tungi kõrval väikestesse erakoolidesse kasvab ka koduõppele jäävate laste arv aasta-aastalt märkimisväärselt?

Vanemate teadlikkus oma lapsi ise ōpetada on kasvanud ja paljud on hakanud kahtlema, kas tavakool on ikka kõige parem arengukeskkond. Õpetajatel ei jätku kõigi laste jaoks aega ja tähelepanu. Lisaks on meil kaasav haridus, aga tugiisikuid haridusliku erivajadusega lastele, kes seda vajavad, ei jagu koolidesse. Psühholoogid on väitnud, et paljud hariduslikud erivajadused tekivad lastel just koolis, ebasobiva keskkonna mõjul, eakaaslaste negatiivse mõju all.

Kaasav haridus siis ei toimi, nagu ideaalis võiks? Paari eritähelepanu nõudva lapse pärast kannatab terve klass?

Jah. Need lapsed, kes tahaksid, ei saa tunnis süveneda, sest õpetajal läheb väga palju aega klassis distsipliini loomisele. 45minutiline tund muidugi ei annagi eriti võimalust teemasse süveneda. Koduõppel saab laps süvenda, ta ei vaatagi kella.

Te nagunii ei usu, et maa on ümmargune, mitte lame, kindlasti ei vaktsineeri ega usalda teadust. Miks liigub koduõpet tegevate perede kohta selliseid stereotüüpe? Ja veel see eelarvamus: olete mingid kummalised erakud, kes püüavad lapsi samasuguseks kasvatada…

Sellega tehakse koduõppeperedele suurt ülekohut. Aga see näitab arvajate enda piiratust ja pealiskaudsust. See pole absoluutselt nii.