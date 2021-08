Ministrid ütlesid ei miljonite eurode säästmisele

PPA tarvitab meditsiinilendudeks mitmeotstarbelisi päästekoptereid. Väljakutsest poole tunni möödudes jõuab selline õhumasin kuni 75 kilomeetri kaugusele.

Kiirabiauto läbib selle ajaga 40-50 km kilomeetrit, kiirabikopter 100-120 kilomeetrit.

Kuid Eestis puuduvad kiirabikopterid. Nende soetamiseks polnud seni raha. Aga vajadus oli olemas. Seda enam, et PPA uude lennukisse ei mahu enam patsient ning seetõttu on kiireim vahend haigete vedamiseks just helikopter.

Nüüd ühtäkki ilmus horisondile rahalaev. Muidugi on tema lähtesadamaks Brüssel. Taaste- ja vastupidavusrahastusse (RRF) sigines rida „Tervis & sotsiaalkaitse. Kiirabi lennuteenuse väljaarendamine. RRF toetus 46,3 mln €“.

Kuid tervise- ja tööminister Tanel Kiik ning siseminister Kristian Jaani leidsid, et riik võiks osta hoopis...