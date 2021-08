Ajakirjandus ei ole oma peategelaste omanik

Maailma teisel reketil oli pressikonverentsidega probleeme ka suve alguses Prantsusmaa lahtistel meistrivõistlustel. Ta andis teada, et ei võta matšidejärgsetest pressikonverentsidest osa, sest teatud küsimused võivad mõjuda negatiivselt tema vaimsele tervisele. Pärast esimese ringi mängu võitu ja ajakirjandusega kohtumisest keeldumist nõudsid turniirikorraldajad Osakalt 15 000 dollarit trahvi ja ähvardasid diskvalifitseerimisega. Tennisetäht loobus seejärel turniirist, avaldas, et on aastaid maadelnud depressiooniga, ja jättis vahele ka kaks järgmist suurvõistlust.

Ja sel esmaspäeval küsis Cincinnati turniiri pressikonverentsil Cincinnati Enquireri ajakirjanik Osakalt: „Teile ei meeldi väga meediaga suhelda, eriti sellises [pressikonverentsi] formaadis. Samas on teil huvisid ka väljaspool tennist, mille teenindamiseks on kõige kasulikum just meedia pakutud platvorm. Kuidas plaanite neid kahte tasakaalus hoida?“

Sellele vastates tennisestaar lagunes.