Väga moodne lugu tühistamiskultuurist

Kuna Netflixi uued sarjad kihutavad viimasel ajal valdavalt lati alt läbi, ei ole „The Chairi“ (e. k. õppetooli juht) kuigi keeruline kiita – keskmisest parem on see kindlasti. Kellele meeldib Sandra Oh, ei pea pettuma. Üks seriaaligurmaanide lemmiknäitlejaid on peaosatäitjana oma vanal heal tasemel.

„The Chair“ on nutikas ja tempokas draamakomöödia, mis paneb naerma nii labasema kui ka intellektuaalsema huumori austaja. Päris peavoolupubliku rahuldaja see siiski ilmselt ei ole, selleks nõuab lugu liiga palju oma peaga mõtlemist.