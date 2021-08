Veebis kurameerimise pahupool: hoiduge lummutamise ja petulantimise eest!

Mitut Nataša Rostovat sa oled näinud? Hirvesilmne kapriisitar Audrey Hepburni (1956) esituses, Ljudmila Saveljeva (1967) kirglik vene vürstitar, naiivitar prantslanna Cleménce Poésy (2007) esituses ja seksikas Lily James (2017) – Nataša esimene ball on Lev Tolstoi „Sõja ja rahu“ ekraniseeringutes see Suur Stseen, mida iga režissöör mõnuga lavastab. Kui palju hingevärinat, ootus­õhevust igas pilgus, kui palju lootusi igas valsikeerutuses! Ega tänapäeva digiballidel kergem pole! Sihtmärgini – unistuste kaaslaseni – on teekond vaat et raskemgi. Ja lüüa saada on lihtsam kui Borodino all.

Näiteks pead sa Tinderis ja teistes säärastes digiballisaalides valmis olema catfishing’uks, sind võivad ees oodata ghosting, hounting või zombing. Või hoopis orbiting ja benching, cushioning ja breadcrumbing. Jne.

Tegemist on veebis kurameerimise pahupoolega, nende karidega, mille otsa tänapäeva Natašad ja Andrei Bolkonskid kergesti komistada võivad.