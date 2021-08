GUUD, BÄÄD & NÄDALA SÕNA | Elagu tomat!

IMELINE MUUTUMINE Paljud sotsiaalmeedia aktivistid on viroloogias ja epidemioloogias omandatud spetsialiteedi hüljanud ning tegelevad kõrgeimal tasemel geopoliitika, hõimusõdade ja Afganistani küsimusega! Ja alati on neil teada, kes on loll ja kuidas asjad tegelikult on! Milline imetark rahvas – talupojad tantsivad, prillid ees!

TOMAT Tomat kui selline on ülimalt guud. Teda on praegu palju. Ta on ilus. Ta on maitsev. Ta alandab kaalu, teeb juuksed läikivaks ja aitab ennetada mitmeid koledaid haigusi. Elagu tomat!

MEMORIAALI RÜVETAMINE Andke andeks, aga JMA osalt Maarjamäe memoriaalis fimitud „suurejooneline teos“ „Ükskord niikuinii“ (feat. Uku Suviste, Sireli Salum, Ivo Linna ja Kéa) on nii mage, et guudi ja bäädi toimetus on üllatunud, et keegi seda hukka ei mõista nagu suvist bemmipildistamist Maarjamäel.

SMARTLYNX Pidevalt on jamad lennufirmaga SmartLynx, mis eestimaalasi tšarterlendudega puhkama veab. Hilinemisest ja tehnilistest probleemidest hullem näib olevat see, et reisijatele lihtsalt ei anta infot, mis toimub. Sel nädalal on meeletult hilinenud juba nii Kreeka kui ka Türgi lennud ning lennujaamad on segaduses ja vihaseid reisijaid täis...

NÄDALA SÕNA: KOBARKÄKK Riigisekretär Taimar Peterkop kasutas 23. augustil terviseameti külmladude juhtumist rääkides sõna „kobarkäkk“. Peterkopi juhitud ametkondlik uurimine tuvastas tohutu palju korralagedust ja rikkumisi nii tervise­ameti töökorralduses kui ka Riigi Kinnisvara tegevuses ning andis oma aruande prokuratuurile edasiseks menetlemiseks. Prokuratuur ei näinud aga „kobarkäki“ meisterdamises viiteid kuriteole. Vaata ka Tanel Kiik, käkerdama, kobarnelk, kobarpeavalu, Kätki maja, kobarküüvits, kobartomat, käkkima, clusterfuck, Üllar Lanno, Astra seenega, solkvaktsiin.