„Hurriganes“ – rock and roll all night long!

Soome rokiajaloo kõige rajum bänd oli kindlasti Hurriganes, mille hiilgeaeg oli aastail 1975–1985. Bändi asutaja ja mootor oli mustlasperest pärit lihtsakoeline ja tahumatu olemisega löökriistamängija Remu Aaltonen ning bändi muusika kandis tema olemuse pitserit. Bassi mängis edevaid rõivaid armastav Cisse Häkkinen. Kuid punt poleks jõudnud kuhugi, kui nende teed poleks ristunud kitarrist Albert Järvineniga, kes Remu ja Cisse tümistamisest tegelikult rokkmuusika tegi. See on veidi liialdatud väide, sest just Remust tulvav energia ja metsik löökriistade tagumine pani ülejäänud bändi tollal Soome lavadel ja ka heliplaatidel enneolematu energiaga käima. Bändi on praegugi hea kuulata, nad jõudsid toota suure hulga hitte.