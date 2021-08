Teele Pärn: See on kohutav, kui paljud head sõnad ei jõua adressaadini

Teele on 2018. aastast Eesti Draamateatri näitleja, möödunud aastal pälvis ta Eesti teatri aasta­auhindade jagamisel parima naisnäitleja preemia. Ringo Ramuli lavastatud „Haige mäger“ etendub Tartu Uues Teatris veel 25., 26., 28. ja 29. augustil.

Kuulata sõprade antud soovitusi



Suure tõenäosusega on need silmaringi avardavad, veel suurema tõenäosusega avardavad need arusaama sõbrast endast, sellest veelgi suurema tõenäosusega sõbra arusaama minust. Viimati soovitasid kaks sõpra mulle Ashford & Simpsoni lugu „Solid“. Eriti palusid nad pöörata tähelepanu täiesti ootamatus kohas esinevale modulatsioonile.