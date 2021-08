Mis on hüperpop? Kes on umru?

„Ütleks, et ma teen ikkagi popmuusikat või vähemalt proovin,“ kostab umru (22), kui küsin talt, millise hüperpopi alaliigi alla ta oma loomingulist tegevust liigitab või kas ta üldse enda meelest hüperpoppi teeb. „Ma ei mõtle väga palju stiilidele. Kuid eesmärk on jõuda võimalikult laia publikuni ning tuua muusikasse midagi uut ja huvitavat.“ umru on põhimõtteliselt meie mees hüperpopi juhatuse korrusel. Tüüp, kes oli sündmuste keskel juba enne, kui see uus ja kiiskav elektrooniline popmuusika sedavõrd laialdaseks kasvas ja oma­ette žanriks kujunes.

umru elab New Yorgis. Tema ema on kunstnik Jaanika Peerna, kes on ühtlasi ametis kultuurireferendina Eesti peakonsulaadis New Yorgis. Tema isa David Rothenberg on niisamuti muusikas tegev. Klarnetist, helilooja ja muusikast kirjutaja. Peab plaadifirmat Terra Nova, on salvestanud muusikat teiste seas selliste kangelastega nagu Pauline Oliveros, Scanner, Marilyn Crispell ja Robert Jürjendal, lindistanud loodushääli ning kirjutanud putukate loodavatest helidest. umru sündis New Yorgis, aga on Eestis elanud suviti ja käinud ühe aasta siin ka koolis.