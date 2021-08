Muidugi võiks siinkohal kiita HTM-i, et tehtud on üksikasjalikud juhendid ja isegi värviline skeem, kuidas koolid peaksid algaval õppeaastal koroonaviirusega käituma. Ladus tekst ja kena kujundus on aga seejuures ka ainuke ilus asi.

Lapsevanema ja õpetajana oli eelmine aasta mulle väga stressirohke ja viimased paar kuud olen tasapisi tagasi rännanud läbipõlemise äärelt. Nii väga tahaks loota, et see aasta tuleb erinev, kuid kahjuks on optimismiks vähe põhjust. Ma pole viroloog ega arst, kuid olen läbi elu matemaatikaga hästi läbi saanud. Praegune – eelmise aasta novembri lõpuga võrreldav – nakatumisnäitaja ja haiglaravil viibivate patsientide arv ei sobitu kuidagi kokku selle ilusa skeemiga seal infovoldikus.