Lapsevanema ja õpetajana oli eelmine aasta mulle väga stressirohke ja viimased paar kuud olen tasapisi tagasi rännanud läbipõlemise äärelt. Nii väga tahaks loota, et see aasta tuleb erinev, kuid kahjuks on optimismiks vähe põhjust.

Nimelt põhineb HTM-i koolidele saadetud juhis lähikontaktsete testimiseks ja karantiini saatmiseks Ühendkuningriigi uuringul, mille eesmärk oli vaadata, kas järjepideva testimisega saab koolid lahti hoida, nii et viiruse levik ei suurene. Selles jõuti tõesti järeldusele, et väga korraliku testimise korral on see võrdväärne meede lähikontaktsete karantiini saatmisega. Kuid probleem on selles, et meil on plaan hakata koolis viirusega tegelema hoopis teisiti