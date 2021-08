Koolipsühholoogide ühingu esimees Karmen Maikalu tõdeb nukrat asjaolu, et kuigi seaduse järgi peaks koolipsühholoog olema igas koolis, siis tegelikkuses on neid alla pooltes. „Väga paljude laste ja noorte seast kuulen üksilduse probleemi. Kolmandik lastest kogeb depressiooni ja kolmandik teismelistest on ennast lõikunud."

13aastane Henri õppis viimastel aastatel neljadele-viitele. Ülekaalus viied. Käis olümpiaadidel ja matemaatikavõistlustel. Ei, Henri ei saa öelda, et ta kooli just palavalt armastanud oleks, kuid käis siiski iga päev kohal.

Kevadel muutus kõik. „ Kõik kukkus kokku.