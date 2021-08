Kurb statistika: neli Eesti last on tänavu teinud suitsiidi. Pooltes koolides pole aga isegi psühholoogi

„Lootusetus. Keskendumisraskused. Täielik läbikukkumistunne. Kõik varises kokku.“ Need on vaid mõned emotsioonid, mida nimetab kevadel 7. klassi lõpetanud Henri distantsõppe ajast. Ta loodab, et neid tundeid sel õppeaastal uuesti kogema ei pea.

Kaili Malts 22