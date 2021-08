Esmakordne: Hiina luure abistamises süüdistatav eestlanna keeldus kokkuleppest ja tahab õigeksmõistmist

Gerli Mutso seisis kahe relvastatud politseiniku vahel ja vestles lõbusalt oma advokaadi Sven Sillariga. OIi teisipäeva hommik Harju maakohtu ühes väikeses saalis. Istungi alguseni oli mõni minut aega.

"Kas te tunnistate end süüdi?" küsis kohtusaali astunud Ekspressi ajakirjanik.

"Ei tunnista," vastas Mutso krapsakalt. Ta kandis kohtus lohvakat halli pusa. Selle punane kaelus harmoneerus naise seljal rippuva pika patsi punase kummiga.

Teadaolevalt on see esimene spionaažisüüdistus, mida Eesti kohus arutab üldmenetluses. Kõik senised luurejuhtumid on saanud lahenduse kokkuleppe korras, mis tähendab, et süüdistatav tunnistab end süüdi ja nõustub prokuratuuriga kokku lepitud karistusega. Kuid Mutso on sellest võimalusest loobunud.