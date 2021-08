„Leiame kõik, mis on suuremad kui kohvikruus,“ lubas ta.

Uus suurem uuring on kavas teha järgmisel aastal.

Tänavu juulis merel toimunud eeluuringutes tehti muu hulgas 3D­- sonariga skanneri ja allveerobotiga kindlaks, et laeva paremas pardas on kere välisplaadistust läbistav vigastus suurusega vähemalt 4 x 22 meetrit. Selle täpset ulatust ei suudetud määrata, sest vigastus jääb osalt laevakere alla. Vigastused on nii välisplaadistusel kui ka suures ulatuses sisekonstruktsioonidel.