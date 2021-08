INTERVJUU | Saksa abitöötaja kirjeldab Talibani sisenemist Kabuli: „Tänav oli jäänud väga vaikseks“

Nägite oma silmaga nii seda, kuidas Taliban Kabuli üle võttis, kui ka lennujaama ümber kogunenud rahvamasse. Milline hetk nendest viimastest päevadest Kabulis oli kõige hirmutavam?

Ma tegelikult ei kartnud. Paanikast pole mingit kasu. Tundsin häbi, et mul on privileeg sellest olukorrast ilma probleemideta välja tulla, aga kohalikud, kes olid olnud lääneriikide koostööpartnerid, seisavad surmaga silmitsi.

Taliban võttis üle Afganistani presidendipalee ülemöödunud pühapäeval, 15. augustil. Teie olite samal päeval Kabulis. Kuidas teie jaoks see päev välja nägi?

Ma tegin hommikul kella üheksast õhtul kella neljani tööd. Kell üheksa, kui tööle läksime, oli kõik tavapärane, mitte keegi ei arvestanud sellega, mis mõned tunnid hiljem edasi saab. Juba laupäeval teadsime, et Taliban on Kabuli ümber piiranud, aga me ei arvanud, et Taliban nii kiiresti edasi tuleb, sest president oli öelnud, et kui Taliban Kabulisse jõuab, siis läheb asi veriseks.