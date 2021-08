Kaja Kallas kuulutab välja võitluse lollidega

„Maksumaksja palgal on nii need inimesed, kes külmlattu põrandakütte ehitasid, need, kes põrandakütet välja ei lülitanud, kui ka need, kes kõik häiresüsteemid välja lülitasid. Samasuguseid asju juhtub ka teistes riigiasutustes. Mida küll teha, et riigiametites töötaks vähem lolle?“ arutas Kallas.

Esialgne idee oli teha riigiametites üldine revisjon, et lollid üles leida ja lahti lasta. Revisjon tehtigi, aga ei leitud ühtegi lolli. „Paistab, et lollid on hirmus kavalad. Tööd teha ei oska ega taha, aga oma lollust suudavad varjata küll,“ imestas Kallas.

Valitsuse uus lollide ametnikega võitlemise idee põhineb tehnoloogial.