"Nevermindi"-beebi avastas nüüd, et ta on elu aeg kannatanud ja teda on seksuaalselt ära kasutatud

Kohtuasjas kaebab ta ansambli peale ka seksuaalse sisuga privaatsete materjalide levitamise ja "seksikaubanduse" asjus, kuna teda sunniti alaealisena osalema ärilistel eesmärkidel seksuaalaktis.

Spencer, kes väidab, et talle on nelja kuu vanuse imikuna plaadikaanel poseerimine toonud kaasa terve elu kestnud ebameeldivusi ja ahistamist, nõuab Nirvanalt kahjutasu ning ebaseadusliku tegevuse jätkumise keelamist. Viimane tähendaks siis seda, et "Nevermindi" kaanefotot plaadi edasistel väljalasetel ei kasutataks. "Nevermind" on üks muusikaajaloo edukamaid albumeid - seda on kogu maailmas müüdud üle 30 miljoni eksemplari.

Ikoonilise kaanefoto pildistas aastal 1991 fotograaf Kirk Weddle. Piltnik pöördus fotosessiooni asjus oma sõbra Rick Eldeni poole, kes oli pildistamisega nõus ja tõi fotosessioonile oma poja Spenceri, saades tasuks 200 dollarit.

Spencer Elden on mitmel korral ise osalenud (küll mitte alasti) legendaarse pildi taaslavastamisel, nii albumi 10., 17., 20. kui viimati albumi 25. ilmumisaastapäeval aastal 2016. Ühtlasi on talle rinnale tätoveeritud albumi nimi.

Samas - ajakirjale GQ Australia antud intervjuus aastal 2016 avaldas Spencer, et kuulsal albumikaanel olemine on "fucked up" ja ta on seetõttu väga vihane.