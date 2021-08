ERISAADE | Valimiste eel on Tallinnas rattateede buum. Abilinnapea Novikov: seda ei tasu poliitiliseks ajada, hääli me sellega juurde ei saa

Sotsiaalmeedia konto Mitte-Tallinn on linnaruumi agar kriitik. Novikov, kelle tööd sageli ka kritiseeritakse, on nende väljaütlemiste jälgija. „Ütlen ausalt, mulle meeldib see illustratiivne osa. Täiesti siiralt. Kohati on seda küll tehniliselt keeruline teostada. Aga üldjuhul see suund on õige, innustus on ka õige,” räägib ta.