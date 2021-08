Bideni otsusekindlus Afganistani osas on ülimalt vapper. Ta elab selle kriisi üle

USA president Joe Bideni otsus Ühendriikide väed Afganistanist välja tuua ning seejärel riigi peaaegu kohene langemine Talibani kätte on kutsunud esile tema presidentuuri esimese suure avalike suhete kriisi. Kriis süvenes neljapäeval veelgi, kui Islamiriik Kabuli lennujaama lähedal vähemalt 12 Ameerika sõduri elu nõudnud plahvatused korraldas.

Nii vabariiklaste kui demokraatide eliit on olnud otsustavalt Afganistanist tagasitõmbumise vastu. Selle otsuse eest on Biden saanud esimest korda oma ametiajal intensiivse ja püsivalt negatiivse meediakajastuse osaliseks. Lennujaama juures toimunud plahvatus muudab olukorra ainult hullemaks. Selle tagajärjel on Bideni varasemalt stabiilne toetusreiting järsult langenud ning püsib vaevu positiivne. Bidenit on tabanud kriis, mis näiliselt võib tema presidendiajale saatuslikuks saada. Ometi on Bidenil nii moraalselt kui poliitiliselt õigus oma kriitikud kõrvale heita ja samal kursil jätkata.