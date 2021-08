Ei ole maad vanadele naistele? On küll!

HBO Maxi kümneosalise sarja „Hacks“ keskmes on kaks naist, kes moodustavad mõlema tööelus toimuva minikatastroofi tõttu ebatõenäolise tandemi. Deborah Vance (tõelist karjääri­renessanssi tegev sarmikas Jean Smart) on legendaarne stand-up’i-diiva, kelle kohta teab kogu Ameerika, et ta põletas kunagi maha oma endise abikaasa maja. Deborah’l on tulus esinemisleping ühes Las Vegase kasiinos, kus ta mitmel õhtul nädalas rahvast naerutab. Ühel päeval saab ta kasiino omanikult (Christop­her McDonald), kellega tal on juhtumisi kunagi väike sehvt olnud, teada, et parimad esinemisajad ehk nädalavahetuse õhtud tahetakse talt ära võtta, et teha ruumi noorematele ja popimatele kollektiividele (televisioonis menuka lauluvõistluse kinni pannud a cappella kooslus Pentatonix, oh õudust!).