GUUD, BÄÄD JA NÄDALA SÕNA | Linnahalli põhiprobleem

LOOSUNGITEGA NOKATSID Moeteadlikum rahvas teab, et sõnumiga nokkmüts on uus sõnumiga T-särk. Nokkmütsi leiab nii Balenciaga kui ka Celine’i moemajade kollektsioonidest, iga endast lugupidav kuulsus kannab nokatsit, reklaamigu see mõnd raamatut või filmikompaniid.

PRESIDENTUUR JA ARHITEKTUUR Kersti Kaljulaid ei pidanud vajalikuks Toomas Hendrik Ilvese algatatud uue presidendi residentsi ehitamist Liberty mõisas ja elas kokkuhoiu mõttes kodus. Aga mida arvab järgmine president Kaljulaidi algatatud presidendi roosiaia ümberehituse ja kantselei pääsla ehitamise plaanidest? Kas ka kokkuhoiuprügikasti?

UUS TÜVI Lõuna-Aafrikas annab endast märku uus kõrge mutatsioonimääraga koroonaviiruse tüvi. See oli ette teada, et uusi tüvesid tuleb veel ja veel, aga uputavat masendust tekitab ikkagi.

NOKK KINNI, SABA LAHTI Rahva kokku toonud droonisõu ja kontsert linnahalli katusel tegid selgeks, mis on linnahalli põhiprobleem: kui seal midagi ei toimu, siis on halb, kui aga midagi toimub, siis on veelgi halvem!

NÄDALA SÕNA: TÕUKSIANARHIA Üle kogu Eesti kimavad sajad renditõukerattad, mis viivad tõukerattarahva kiiremini edasi, aga samal ajal teevad nendega tänavat jagavate jalakäijate elu keeruliseks ja millega juhtub paraku ka üsna palju liiklusõnnetusi. Liikluskindlustuse fondi juhi Mart Jesse arvates võiks elektritõukerataste laiema kasutusega hakata nõudma ka nende kindlustamist, millega katta kahjusid, mis avariide korral tekivad.