Soo ja seksuaalsuse ABC

Maailmasõdade vahelisel ajal hakkas Euroopa sõnavara soolisuse ja seksuaalsuse kohta mitmekesistuma. Toona kujunes välja suur osa siiani tuntud sõnu: homoseksuaalsus, lesbiline, transvestiit jne. Nõukogude ajal nimetati meeste homoseksuaalsust pederastiaks – seaduse mõjul segati kokku homoseksuaalsus ja pedofiilia. Tänapäeva seadused, ühiskondlikud normid ja meditsiin käsitlevad neid erinevate asjadena. Pärast aidsipandeemiat võeti läänes kasutusele mõisted kväär (queer), transsooline ja drag. 21. sajandil on soolisust ja seksuaalsust puudutav sõnavara ülemaailmselt veelgi mitmekesistunud ning uued mõisted on ka Eestis kanda kinnitanud.

Inglise keeles eristatakse anatoomilist sugu (sex) ja sotsiaalset sugu (gender) alates 1940ndatest, kui Austraaliast pärit seksuoloog ja psühholoog John Money selle ettepaneku tegi, et rääkida selgemalt ja arusaadavamalt soolisest identiteedist anatoomiast sõltumatult. Eesti keeles nii selget eristust pole tehtud ja pole tingimata tarviski. Ühiskonna normatiivsed standardid toetuvad seadustele, avalikule arutelule, rahvusvahelistele suhetele ja kultuuritavadele. Alljärgnevas sõnastikus on oluline eristada, et identiteet on miski, mille kaudu inimene ise end mõtestab ja teadlikult väljendab, aga neid sõnu kasutatakse ka kategooriatena, mille järgi nn ühiskonna pilk inimesi normaalseteks ja ebanormaalseteks peab.

Sugu/seksuaalsus (pansexuality/pangender)

Panseksuaalsed inimesed võivad olla seksuaalsetes ja romantilistes suhetes mis tahes soost või seksuaalse orientatsiooniga inimesega. Panseksuaalsed inimesed peavad end omamoodi sooneutraalseteks, sugu ja seksuaalsus ei ole neile suhet luues oluline.

Pansoolistel on mitu soolist identiteeti, mõnel juhul esinevad erinevad soolised identiteedid inimeses korraga.