Kas haldusreform tegi Eesti õnnelikuks?

Iga ruutmeeter Eesti maad on mingi omavalitsuse territoorium. Iga inimene on konkreetse omavalitsuse elanik. Kogu elukaarel, sünnist surmani on omavalitsusel oma rollid riigi kõrval. Otsused, mida kohalikud volikogud teevad või siis tegemata jätavad, puudutavad igaüht.

Ei usu hästi, et Põhjamaades, mida eri elualadel eeskujuks võtame, kohalikud omavalitsused vigu ei tee. Ometi on näiteks Soomes või Taanis usaldatud omavalitsustele palju suuremaid ülesandeid ja oluliselt suurem osa ühisest ühiskonna rahakotist kui meil.