Suurkuju, kes ei jõudnudki Mägede Häälele

Lee „Scratch“ Perry (20. III 1936 - 29. VIII 2021) in memoriam. Jamaica produtsenti ja lauljat meenutab Siim Nestor.

VANDENÕUTEOREETIK ENNE, KUI SEE MOODI LÄKS: Maavälise elu uurimise kõrval on siiski Perry panus muusikasse mitu korda suurem. Foto: Carsten Thesing/Scanpix