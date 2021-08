Räppiv õpetaja Reesi lammutaks kõigis koolides ettekujutuse tundidest, kus õpetajad monotoonselt oma ainet ette loevad

Reesi on lõpetanud muusikakoolis klaveri eriala ja eluaeg kooris laulnud, oma lõbuks luuletusi kirjutanud. Ta ei salga, et on unistanud ka lauljakarjäärist suurel laval. „Võib-olla tulevikus teen selle ära,“ muigab ta. Tänaseks on tal 50 räpilugu valmis kirjutatud. Esimene kooliräpp oli „Ood õpilastele“. 6. klassi lapsed ei õppinud tunnikontrolliks ja hinded olid halvad. Reesi tahtis kuidagi nendeni jõuda.

„Kuidas ma jõuan nendeni, kui neil on pidevalt telefon käes ja see tundub kõige olulisem asi üldse? Need kipuvad tunni ajal ikka ja jälle välja ilmuma.“ Eriti siis, kui õpetaja peab klassi ees loengut ja õpilastel on passiivne kuulajaroll. Reesi räägib 21. sajandi õpetaja uutest, õpilasi lummavatest aktiivõppe meetoditest, mille suhtes vanemad õpetajad vahel skeptilised ning sellest, et pereprobleemid tulevad lastega klassi kaasa - igasugused vanematega seotud lood. Tänapäeva õpilased on julgemad oma muredest rääkima