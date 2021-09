Villa kaitsealal. Keskkonnaamet võtab Eesti ühe rikkaima mehe pihtide vahele

Otepää looduspargis maalilise järve kaldal käis kaks aastat tagasi kibe ehitustöö. Ehitati üle 600 ruutmeetri suurune maja, kahekorruseline ja 8,5 meetrit kõrge. Hoovile sai tehtud veel tenniseväljak, uus autotee ja elumajaga sama kõrge abihoone. Maastikul vurasid ekskavaatorid, traktorid. Veeti kaableid, torusid, kõiksugu ehitusmaterjali. Kaitsealale kerkis suurärimehe Raul Kirjaneni villa.

Ometi on maastikukaitsealal karmid keelud ja piirangud. Teisedki on varem – ja hiljem – üritanud kiivalt kaitstud maastikule ehitada, kuid pole saanud. Keskkonna­amet ei lubanud. Sellal kui Kirjaneni villa kerkis, jäi üks mees suvila ehitamise loast ilma, kuna maja rikub vaadet maastikule. Teisele öeldi, et hoone on liiga suur, kolmandale, et „moonutab ajaloolist asustusstruktuuri“. Viimane neist näidetest pärineb Kirjaneni arendusega samast külast.

Puiduärimehe krundist kolm ja pool kilomeetrit itta asub kinnistu, kuhu ettevõtja Olev Matt soovis mullu ehitada elamu ja abihooned. Ei lubatud.