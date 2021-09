„Loomulikult on seda kurb vaadata, aga muud polnud ka oodata. Me oleks võinud seal veel kümme aastat olla. Kaotada veel sadu ja tuhandeid elusid. Aga me poleks ikka kuhugi jõudnud.“

See on kokkuvõte kaitseliidu praeguselt pealikult Riho Ühtegilt, kes kümme aastat tagasi eest ka ise Afganistanis oli. Toona ütles ta, et sõdur täidab käsku – kui see rahvale ei meeldi, vaadaku üle, keda ta parlamenti valib, sest rahvasaadikud on need, kes missioone kinnitavad. Sama arvab ta ka nüüd.