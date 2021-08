Šokk seisneb muidugi selles, et normaalne poliitika on võimalik.

Et kompromiss võibki sündida, kui osalised tahavad ja pingutavad. Et omakasupüüdliku ja küünilise poliitmängu asemel saab mõelda ka riigimehelikult. Et saab vajaduse korral taanduda oma esimesest, teisest või kolmandast eelistusest selle nimel, et suure sümbolväärtusega ja väga kaalukas otsus ikka sünniks mõistlikul viisil ja ajal. Viisil, mida meie põhiseaduse loojad ette nägid.

On sobiv aeg otsustajaid ja protsessi eestvedajaid eesotsas riigikogu esimehe Jüri Ratase ja peaminister Kaja Kallasega selle eest tunnustada.