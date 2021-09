Koolijütsi esimene nädal

Esimene päev. Emme ja issi viisid mind kooli aktusele, mis oli väga ilus. Viisin õpetajale lilled ja rääkisin teiste poistega juttu. Minu õpetaja on väga ilus, ta andis mulle mu õpikud ja kooliasjad, mis olid ka ilusad. Kõik olid nii toredad, mulle väga meeldis koolis.

Teine päev. Täna pidi koolis asjad välja võtma ja õppima hakkama. Kõik lapsed ajasid juttu. Hakkasime õppima. Harjutasime kogu tunni, kuidas kirjutada vihikusse a-tähte. Matemaatika tunnis pidime ütlema, kas tänava ääres seisev auto on kõrgem või madalam kui naabermaja. Need on ju täiesti titeülesanded!