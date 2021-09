Rohkem pauku ühe euro eest ehk kuidas kaotati Eesti Kaitseväe orkester

„Ka täna käitume tihti egoistlikult, vahel lausa eemaletõukavalt, pidades silmas peamiselt isiklikku huvi või lähtudes enda teadmiste ainuõigsusest.“

Nii rääkis Eesti kaitseväe juhataja, toona veel kindralmajor, nüüd kindralleitnant Martin Herem 2020. aasta 24. veebruaril toimunud kaitseväe paraadil Vabaduse väljakul.

Neid sõnu võib pidada prohvetlikeks. Sest just selles, „enda teadmiste ainuõigsusest lähtumises“, süüdistavad paljud kaitseväe juhatajat ja tema asetäitjat, kindralmajor Veiko-Vello Palmi, kes on alates tänavu maikuust paarisrakendina põhjendanud avalikkusele, miks on vaja laiali saata Eesti Kaitseväe orkester. Jutud sellest, et kaitseväes tuleb kärpida põhjusel, et majandus langeb ja kokkuhoiutingimustes on oluline suunata kaitse-eelarve raha sinna, kus nad teevad „rohkem pauku ühe euro“ eest, ei näi pädevat.

Küsimus ei ole ainult rahas.